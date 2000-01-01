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Адвокатам Нетаниягу не удалось переубедить Мандельблитта 08.10 09:53   MIGnews.com

Адвокатам Нетаниягу не удалось переубедить Мандельблитта

Четвертый  день досудебных слушаний по “коррупционным делам” премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу закончился без сенсаций. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт отказался продлить слушания на еще один день.

Обсуждение так называемого дела 1000 о подарках, полученных от олигархов Арнона Мильчена и Джеймса Паркера не привело к прорыву - адвокатам Нетаниягу не удалось убедить Мандельблитта в том, что премьер не получал неподобающих бенефиций от бизнесменов. 

Рассмотрение дела в офисе юридического советника правительства продолжалось более 10 часов.

Глава команды адвокатов Нетаниягу Амит Хадад заявил: “Сегодня мы представили наши аргументы по делу 1000. Мы разбирались с каждым конкретным подозрением, и продемонстрировали, что они не соответствуют фактам. Мы надеемся и ожидаем, что после этих долгих дней все дела будут закрыты. Мы верим в то, что именно это произойдет. Наши аргументы - корректны”.

В воскресенье в офисе юридического советника также обсуждалось дело 2000 - обвинения в том, что премьер-министр не сообщил, или по крайней мере не отказался от предложенной издателем Едиот Ахронот Нохи Мозесом “взятки” в виде прекращения атак против Нетаниягу в подконтрольных Мозесу СМИ.  Адвокат Хадад указал на отсутствие доказательств того, что Нетаниягу намеревался предпринять действия по сокращению тиража главного конкурента Едиот Ахронот - Исраэль Ха Йом, и настаивал на том, что нетаниягу пытался ввести Мозеса в заблуждение.

Но оптимизм Хадада разделяют далеко не все. Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Гай Пелег пишет, что “защита не сумела предоставить “золотых доказательств” невиновности Нетаниягу и лишь по своему интерпретировала факты, изложенные в докладе прокуратуры. 

Журналист Авиад Гликман пишет: “Как мы говорили уже в прошлую пятницу, адвокаты премьер-министра не смогли переубедить юридического советника правительства относительно обвинений о взяточничестве в рамках дела 4000. Никаких других сюрпризов и в других делах замечено не было. Как представляется. не потребуется дополнительных расследований, и решение будет принято в середине ноября - начале декабря”.


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