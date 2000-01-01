08.10 09:33 MIGnews.com

Трамп обратился к Турции: вас ждут неприятности

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Президент США Дональд Трамп напомнил Турции, что она все еще находится под наблюдением США."Мы будем наблюдать за Турцией. Я сказал президенту Эрдогану, что это будет ваша ответственность. Если кто-то из наших людей пострадает, вашу страну ждут большие неприятности", – предупредил он.Трамп добавил, при восхождении на пост президента он обещал, что не хочет, чтобы американские войска находились в "компромиссной" позиции. Президент США пояснил, что оппозиция как всегда против всего, что он делает, но обычные люди решение по Сирии поддерживают."Две страны, которые больше всего разочарованы тем, что мы уходим, – это Китай и Росси", – сказал Трамп.