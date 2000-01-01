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Трамп пригрозил наблюдать за Турцией | Фото:08.10 09:33   MIGnews.com

Трамп обратился к Турции: вас ждут неприятности

Президент США Дональд Трамп напомнил Турции, что она все еще находится под наблюдением США.

"Мы будем наблюдать за Турцией. Я сказал президенту Эрдогану, что это будет ваша ответственность. Если кто-то из наших людей пострадает, вашу страну ждут большие неприятности", – предупредил он.

Трамп добавил, при восхождении на пост президента он обещал, что не хочет, чтобы американские войска находились в "компромиссной" позиции. Президент США пояснил, что оппозиция как всегда против всего, что он делает, но обычные люди решение по Сирии поддерживают.

"Две страны, которые больше всего разочарованы тем, что мы уходим, – это Китай и Росси", – сказал Трамп.


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