Войны не будет: армия пришла к тем же выводам, что и в 73-м
Накануне 46-й годовщины начала Войны Судного Дня Газета Исраэль Ха Йом опубликовала интервью с заместителем начальника департамента контроля военной разведки ЦАХАЛа (АМАН) подполковником Д.
Обсессия Д. - изучение материалов разведки, связанных с той войной. Он предупреждает: "Иногда мы не знаем то, что мы знаем". И из рассказа Д. вырисовываются некомфортные параллели с прошлым. На протяжении последних полутора лет ЦАХАЛ и национальные лидеры заняты серьезными, даже критически важными приготовлениями на севере. То, что происходит на юге воспринимается в качестве досадных неприятностей, раздражающих ЦАХАЛ - несмотря на то, что враг не обязан следовать законам войны, описанным в умных книжках.
Д. рассказывает: “Офицер разведки, который не выучил уроков 1973 года - плохой офицер. Он должен с разведкой распрощаться”. Д. рассказывает. что когда он еще был молодым разведчиком, на курсе подготовке АМАН ему и другим офицерам устроили симуляцию. Им дали разведывательные данные сентября 1973 года - и они пришли к тем же выводам, что и их коллеги накануне Войны Судного Дня - войны не будет. Д. говорит: “Только тогда мы осознали масштабы провала. Главный урок — скромность и понимание того, что ты всегда можешь ошибиться”.
Сегодня Д., среди прочего, возглавляет секцию, созданную после начала Арабской Весны. Ее задача - интегральный взгляд на регион, глобальный джихад, суннитские страны, экономические и социальные проблемы региона. Она также иногда называется “контрольной секцией”, задача которой - говорить то, что прямо противоречит общепринятому консенсусу, тому, что говорят и думают начальник АМАН, начальник Генштаба или любой другой командир. Д. говорит: “Контроль- плохой термин. Лучше - “красная команда”. Наша цель - сказать системе то, что она слышать не хочет, заставить ее измениться. Не допустить того, чтобы факты выпадали из ее поля зрения. Главная идея - предотвратить нежелание видеть и анализировать информацию”.
О нежелании видеть и анализировать информацию постоянно говорит и бывший уполномоченный по правам солдат ЦАХАЛа Ицхак Брик. Накануне Йом Кипур он также опубликовал большое интервью, в котором продолжил беспощадную критику “культуры презентацией”, которая, по его мнению, заместила собой традиционные боевые ценности. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Травма 73-го года – ничто по сравнению с будущей войной".
Сегодня, в отличие от 73-го, многоуровневое и междисциплинарное понимание реалий Ближнего Востока еще более усложнилось. Д говорит: “В прошлом мы занимались государствами и их армиями. Такие образования имеют некую легальную инфраструктуру. Сегодня спектр расширился от сверхдержав, впрыскивающих энергию на всех направлениях через гибридные армии (боевики которых вовсе не обязательно подчиняются строгой дисциплине и законам войны, и над которыми нет государственной власти) до террористических организаций. Существуют террористические армии - такие, как ХАМАС - не в идеологическом смысле, но в военном. Это создает необходимость иного подхода и иного мышления. Модели происходящего изменились”.
Д. говорит: “Быть подрывным институтом внутри армии - нелегкое дело. Тяжело найти организации подобного рода. Сегодня куда труднее выступать с критикой - но это куда более необходимо, чем в прошлом. Разведывательные данные сегодня играют намного более важную и намного более центральную роль. Они намного более сложны. Командирам нужен инструмент, с помощью которого они могут взглянуть на самих себя. Этот инструмент - мы”.