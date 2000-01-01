08.10 16:33 MIGnews.com

В Риме повесили чучело Греты Тунберг

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На мосту в Риме, Италия, активисты движения Gli Svegli (Пробуждение) повесили чучелы Греты Тунберг. Манекен на виселице был одет в желтый дождевик, с прикрепленными косичками и табличкой "Грета - ваш Бог".Полиция начала расследование, заявив об "отягчающих угрозах".Мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она согласна с позицией 16-летней шведской девушки и ее семьей, назвав инцидент "позорным".Инцидент произошел на фоне демонстраций против изменений климата группы Extinction Rebellion.