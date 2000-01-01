Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Риме повесили чучело Греты Тунберг | Фото:08.10 16:33   MIGnews.com

В Риме повесили чучело Греты Тунберг

На мосту в Риме, Италия, активисты движения Gli Svegli (Пробуждение) повесили чучелы Греты Тунберг. Манекен на виселице был одет в желтый дождевик, с прикрепленными косичками и табличкой "Грета - ваш Бог".

Полиция начала расследование, заявив об "отягчающих угрозах".

Мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она согласна с позицией 16-летней шведской девушки и ее семьей, назвав инцидент "позорным".

Инцидент произошел на фоне демонстраций против изменений климата группы Extinction Rebellion.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:03
Туск в гневе обратился к Борису Джонсону из-за Brexit
16:30
Вещи лидера The Prodigy продадут для погашения долгов
16:02
В Эладе мальчик отрубил себе два пальца электронной пилой
15:34
Тяжелораненый солдат на войне в Газе отыграл свадьбу
15:10
Firechallenge для мальчика чуть не закончился фатально
15:04
"Сверхсекретная война" ХАМАСа
14:48
Макрон пообещал "беспощадно бороться" с исламским террором
14:10
Иран и США "хлопнули дверью"
14:02
В Иерусалиме почтили память Оскара Шиндлера
13:42
В Израиле прошли протесты против климатического кризиса
13:20
Озвучена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
13:02
Арабы пытались вывести в Газу монеты времен Македонского
12:49
Курды пойдут на сближение с Россией, Ираном и Сирией
12:30
Турция: мы готовы к наступлению
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus