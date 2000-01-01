08.10 13:42 MIGnews.com

В Израиле прошли протесты против климатического кризиса

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Десятки израильских активистов в Тель-Авиве и Иерусалиме вышли на акцию протеста, чтобы привлечь внимание к климатическому кризису. Активисты Extinction Rebellion обратились к израильскому правительству и корпорациям из-за их "апатии к проблемам с климатом". Подобные акции проходят в 60 городах по всему миру.В Тель-Авиве протестующие вышли под Тель-Авивскую фондовую биржу и офисы Инвестиционного дома Псагот, сосредоточив внимание на ответственности промышленности и корпораций за климатический кризис. Они раскритиковали корпорации за "апатию крупных финансовых организаций к кризису".В Иерусалиме несколько десятков активистов провели марш протеста в районе рынка Махане Иегуда, назвав его "маршем для искупления мира". Демонстранты приклеили свои руки к зданию фондовой биржи, чтобы полиция не смогла арестовать их.Extinction Rebellion была основана в Великобритании в прошлом году. Активисты заблокировали главные дороги в центре Лондона и объявили, что намерены заблокировать улицы вокруг здания парламента на две недели. Движение предъявляет правительствам три основных требования: заявлять правду - чрезвычайную ситуацию в области климата и экологии, принять незамедлительные меры по сокращению выбросов парниковых газов и остановить утрату биоразнообразия, а также создать собрание граждан по вопросам климата и экологической справедливости.