Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Израиле прошли протесты против климатического кризиса | Фото:08.10 13:42   MIGnews.com

В Израиле прошли протесты против климатического кризиса

Десятки израильских активистов в Тель-Авиве и Иерусалиме вышли на акцию протеста, чтобы привлечь внимание к климатическому кризису. Активисты Extinction Rebellion обратились к израильскому правительству и корпорациям из-за их "апатии к проблемам с климатом". Подобные акции проходят в 60 городах по всему миру.

В Тель-Авиве протестующие вышли под Тель-Авивскую фондовую биржу и офисы Инвестиционного дома Псагот, сосредоточив внимание на ответственности промышленности и корпораций за климатический кризис. Они раскритиковали корпорации за "апатию крупных финансовых организаций к кризису".

В Иерусалиме несколько десятков активистов провели марш протеста в районе рынка Махане Иегуда, назвав его "маршем для искупления мира". Демонстранты приклеили свои руки к зданию фондовой биржи, чтобы полиция не смогла арестовать их.

Extinction Rebellion была основана в Великобритании в прошлом году. Активисты заблокировали главные дороги в центре Лондона и объявили, что намерены заблокировать улицы вокруг здания парламента на две недели. Движение предъявляет правительствам три основных требования: заявлять правду - чрезвычайную ситуацию в области климата и экологии, принять незамедлительные меры по сокращению выбросов парниковых газов и остановить утрату биоразнообразия, а также создать собрание граждан по вопросам климата и экологической справедливости.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:48
Макрон пообещал "беспощадно бороться" с исламским террором
14:10
Иран и США "хлопнули дверью"
14:02
В Иерусалиме почтили память Оскара Шиндлера
13:20
Озвучена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
13:02
Арабы пытались вывести в Газу монеты времен Македонского
12:49
Курды пойдут на сближение с Россией, Ираном и Сирией
12:30
Турция: мы готовы к наступлению
12:09
Полиция арестовала палестинцев с оружием
11:55
Заворотнюк будет лечиться в другом месте
11:18
Античные монеты пытались контрабандой перевезти из Газы в ПА
10:59
Кипр купил израильские БПЛА на фоне конфликта с Турцией
10:40
Названа основная причина загрязнения воздуха в Израиле
10:20
Книга откровений о последних днях Фриске уже в сети
09:53
Адвокатам Нетаниягу не удалось переубедить Мандельблитта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus