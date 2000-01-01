08.10 12:49 MIGnews.com

Курды пойдут на сближение с Россией, Ираном и Сирией

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Аналитики из The Media Line сообщили, что курдские силы в Сирии, вероятно, пойдут на союз с Москвой и Дамаском после того, как Соединенные Штаты объявили о вторжении Турции в Сирию.В заявлении Белого дома после разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана говорится, что Турция "скоро будет двигаться вперед". Турция давно жаловалась на союз Вашингтона с курдскими силами на севере Сирии, которые были неотъемлемой частью боевых действий против ISIS.Бретт МакГурк, бывший специальный посланник США в глобальной коалиции по борьбе с ISIS, написал в Твиттере, что Турция не может и не хочет иметь дело с десятками тысяч людей, содержащихся в лагерях в Сирии, что приведет к возрождению террористической группировки."Считать иначе - безрассудная игра с нашей национальной безопасностью", - пишет МакГурк.Николас Данфорт, приглашенный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Турции, заявил The Media Line, что наиболее вероятным результатом последних заявлений является то, что курдские силы заключат сделку с сирийским лидером Башаром Асадом и его союзником, Россией. Это означает, сказал он, что курдские силы уступят некоторую автономию Асаду и территории Турции.Музаффер Сенель, доцент кафедры политологии и международных отношений в Стамбульском университете им. Шехира, согласился с тем, что курдские силы попытаются найти новый альянс, отправившись в Москву и Тегеран после ухода США и вторжения Турции в Сирию. Данфорт добавил, что Асад, будучи заинтересованным в восстановлении контроля над всей Сирией, вероятно, окажет большее давление на Турцию, если она укрепит свои позиции в стране.Белый дом добавил, что США не будут поддерживать турецкую операцию, и ее силы "больше не будут находиться в непосредственной близости". "Россия и Иран будут рады видеть, как Соединенные Штаты уходят. Они будут менее рады видеть Турцию", - заявил Данфорт.