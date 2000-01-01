08.10 12:30 MIGnews.com
Турция: мы готовы к наступлению
Министерство обороны Турции 8 октября объявило о завершении подготовки к военной операции в Сирии.
Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что оборонное ведомство поддерживает создание безопасной зоны для стабильности, мира и безопасности для местных жителей.
Напомним, что 8 октября состоится заседание
в турецком парламенте, члены которого должны проголосовать за дальнейшие операции в Ираке и Сирии.
Нынешний мандат военных истекает в конце октября. Анкара его продлевает с 2014 года на регулярной основе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии