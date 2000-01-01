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Турция: мы готовы к наступлению | Фото: AFP08.10 12:30   MIGnews.com

Турция: мы готовы к наступлению

Министерство обороны Турции 8 октября объявило о завершении подготовки к военной операции в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что оборонное ведомство поддерживает создание безопасной зоны для стабильности, мира и безопасности для местных жителей.

Напомним, что 8 октября состоится заседание в турецком парламенте, члены которого должны проголосовать за дальнейшие операции в Ираке и Сирии.

Нынешний мандат военных истекает в конце октября. Анкара его продлевает с 2014 года на регулярной основе.


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