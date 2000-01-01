Сара Нетаниягу дважды разговаривала с матерью Хадара Голдина
Израильские СМИ утверждают, что супруга действующего премьер-министра в телефонном разговоре с матерью убитого военнослужащего Хадара Голдина попросила женщину прекратить критиковать Биньямина Нетаниягу за усилия по обеспечению возвращения тела ее сына Израилю.
По данным издания, в ходе второго разговора в июне 2017 года Сара Нетаниягу позвонила Лее Голдиной и потребовала, чтобы женщина прекратила критиковать премьер-министра в связи с тем, что останки Хадара Голдина, удерживаемые ХАМАСом, пока что так и не удалось вернуть в Израиль.
Также Саре Нетаниягу приписывают слова о том, что критика матери погибшего солдата в адрес главы правительства, только вредит попыткам вернуть останки сына.