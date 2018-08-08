Мадуро выдвинул новую версию покушения

Президент Венесуэлы выдвинул новую версию про заказчиков покушения на его жизнь. Теперь виновниками он назвал оппозиционера Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания Хуана Рекесенса с целью начать в стране беспорядки.
"Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы. <…> Это было против меня и против тебя, это был террористический акт, покушение", - передали его слова на РИА Новости.
Кроме того, президент попросил граждан страны докладывать в полицию при любом подозрении на выявление заказчиков или новых исполнителей покушения. Он также презентовал миру окровавленную фуражку одного из пострадавших при нападении офицеров.
"Мне звонит министр (внутренних дел - ред.) Ревероль: мы поймали двух подозрительных человек с управлением для дронов, которые могли быть связаны с покушением. А еще через несколько минут ловят вторую группу. Затем мы вычисляем финансистов и организаторов, которые руководили группами", - пролил он ясность на процесс поимки исполнителей убийства.
Ранее Мадуро напалс критикой на президента Колумбии за планирование его убийства, а, получив ответ, обвинил в нападении Соединенные Штаты. При этом госсекретарь США Майк Помпео отметил, что глава Венесуэлы мог сам инициировать покушение, чтоб отвлечь население от внутренних проблем страны.
Как уже сообщалось, 5 августа в Венесуэле во время празднования 81-й годовщины создания Боливарской национальной гвардии произошло покушение на президента Николаса Мадуро.