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скриншот с видео YouTube 08.08 10:27   MIGnews.com

Мадуро выдвинул новую версию покушения

Президент Венесуэлы выдвинул новую версию про заказчиков покушения на его жизнь. Теперь виновниками он назвал оппозиционера Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания Хуана Рекесенса с целью начать в стране беспорядки.

"Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы. <…> Это было против меня и против тебя, это был террористический акт, покушение", - передали его слова на РИА Новости.

Кроме того, президент попросил граждан страны докладывать в полицию при любом подозрении на выявление заказчиков или новых исполнителей покушения. Он также презентовал миру окровавленную фуражку одного из пострадавших при нападении офицеров.

"Мне звонит министр (внутренних дел - ред.) Ревероль: мы поймали двух подозрительных человек с управлением для дронов, которые могли быть связаны с покушением. А еще через несколько минут ловят вторую группу. Затем мы вычисляем финансистов и организаторов, которые руководили группами", - пролил он ясность на процесс поимки исполнителей убийства.

Ранее Мадуро напалс критикой на президента Колумбии за планирование его убийства, а, получив ответ, обвинил в нападении Соединенные Штаты. При этом госсекретарь США Майк Помпео отметил, что глава Венесуэлы мог сам инициировать покушение, чтоб отвлечь население от внутренних проблем страны.

Как уже сообщалось, 5 августа в Венесуэле во время празднования 81-й годовщины создания Боливарской национальной гвардии произошло покушение на президента Николаса Мадуро.


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