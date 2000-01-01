08.08 09:24 MIGnews.com

В Израиле впервые женщина стала командиром эскадрильи

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что впервые в истории страны женщина назначена командиром 122-й разведывательной эскадрильи ВВС ЦАХАЛа (Нахшон).Командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин издал приказ о назначении майора Г. командиром эскадрильи и о присвоении ей звании подполковника.Майор Г. начала службу в ВВС в 2003 году и сначала была пилотом транспортного самолета. Позднее она служила в 135-й эскадрилье (Цофит) и занимала различные посты в летной школе ВВС.С 2015 по 2017 майор Г. служила заместителем командира эскадрильи Нахшон.Майор Г. заявила, что “счастлива в связи с назначением”, но заметила, что речь идет о “большой привилегии и о большой ответственности”.