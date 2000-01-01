Ирак неохотно согласился соблюдать санкции США против Ирана

"Мы не поддерживаем санкции, потому что это стратегическая ошибка, но мы будем соблюдать их", - подчеркнул глава иракского правительства.
По его словам, "в основном, санкции являются неоправданными", а Ирак должен, прежде всего, защищать собственный народ и собственные интересы, но правительство этой страны не выступит против США.
Отметим, что Ирак является вторым по величине импортером иранской неуглеводородной продукции. Например, только в 2017 году Ирак приобрел у своего восточного соседа продукции на шесть миллиардов долларов.
Также Ирак покупает иранскую электроэнергию, чтобы решить проблему дефицита и отключений, из-за которых в последние несколько недель страну охватили акции протеста.