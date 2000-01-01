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Ирак неохотно согласился соблюдать санкции США против Ирана | Фото:08.08 09:07   MIGnews.com

Ирак неохотно согласился соблюдать санкции США против Ирана

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил во вторник, что Багдад неохотно выполнит возобновленные санкций США в отношении соседнего Ирана.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

"Мы не поддерживаем санкции, потому что это стратегическая ошибка, но мы будем соблюдать их", - подчеркнул глава иракского правительства.

По его словам, "в основном, санкции являются неоправданными", а Ирак должен, прежде всего, защищать собственный народ и собственные интересы, но правительство этой страны не выступит против США.

Отметим, что Ирак является вторым по величине импортером иранской неуглеводородной продукции. Например, только в 2017 году Ирак приобрел у своего восточного соседа продукции на шесть миллиардов долларов.

Также Ирак покупает иранскую электроэнергию, чтобы решить проблему дефицита и отключений, из-за которых в последние несколько недель страну охватили акции протеста.


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