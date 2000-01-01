ЕС прекратил финансирование антиизраильской организации
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил во вторник, что после давления со стороны Иерусалима Европейский союз согласился прекратить финансирование израильской ассоциации левых групп, которую он обвинил в попытке "делегитимизировать" Еврейское государство.
"После политических усилий премьер-министра Биньямина Нетаниягу Европейский союз объявил, что он немедленно прекратит финансирование организации действующей в Израиле под названием "Совет защиты свободы"", - говорится в заявлении офиса главы правительства.
В заявлении отмечается, что ассоциация "подрывает право Израиля на существование и пытается очернить образ государства во всем мире".
Нетаниягу поприветствовал решение Евросоюза, подчеркнув, что "это только начало".
"Мы будем продолжать решительно выступать против организаций, которые работают над делегитимизацией Государства Израиль и стремятся очернить имя государства и ЦАХАЛа во всем мире", - добавил премьер.
ЕС пока не комментирует заявление Нетаниягу.
Отметим, что "Совет по защите свободы" был создан в мае 2017 года в рамках сотрудничества между Исламским центром, который занимается арабскими средствами массовой информации, и Институтом Ван-Лера.