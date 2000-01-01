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ЕС прекратил финансирование антиизраильской организации | Фото:08.08 07:48   MIGnews.com

ЕС прекратил финансирование антиизраильской организации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил во вторник, что после давления со стороны Иерусалима Европейский союз согласился прекратить финансирование израильской ассоциации левых групп, которую он обвинил в попытке "делегитимизировать" Еврейское государство.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

"После политических усилий премьер-министра Биньямина Нетаниягу Европейский союз объявил, что он немедленно прекратит финансирование организации действующей в Израиле под названием "Совет защиты свободы"", - говорится в заявлении офиса главы правительства.

В заявлении отмечается, что ассоциация "подрывает право Израиля на существование и пытается очернить образ государства во всем мире".

Нетаниягу поприветствовал решение Евросоюза, подчеркнув, что "это только начало".

"Мы будем продолжать решительно выступать против организаций, которые работают над делегитимизацией Государства Израиль и стремятся очернить имя государства и ЦАХАЛа во всем мире", - добавил премьер.

ЕС пока не комментирует заявление Нетаниягу.

Отметим, что "Совет по защите свободы" был создан в мае 2017 года в рамках сотрудничества между Исламским центром, который занимается арабскими средствами массовой информации, и Институтом Ван-Лера.


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