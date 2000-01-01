08.08 07:15 MIGnews.com

Закон о призыве или выборы: БАГАЦ дал правительству 4 месяца

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БАГАЦ принял решение, согласно которому у правительства есть четыре месяца на принятие нынешней версии закона о призыве.Обновленная редакция закона в первом чтении была принята в начале июля. В практическом отношении она означает, что ультраортодксам дают абсолютное освобождение от призыва. Против уклонистов не будет ни криминальных, ни экономических санкций.Определение “ультраортодокс” останется очень широким и размытым. Таким образом, ультраортодоксы смогут заполнять выделенные на них квоты призыва за счет других категорий религиозного населения. В дополнение к этому молодые люди, ушедшие из ультраортодоксальной общины будут считаться ультраортодксами - и их служба также будет засчитываться в квоты.Высокопоставленный политический источник заявил в интервью второму каналу израильского ТВ: “Все хотят как можно быстрее ввести в жизнь этот закон. Никто не хочет пожертвовать еще одним годом в составе правительства”. Другой источник заявил: “Пора завершить законодательный процесс”.Альтернативой принятию закона является развал коалиции и досрочные выборы в Кнессет.Также предполагается, что ультраортодоксальные фракции в Кнессете, независимо от того, что они говорят на публику, очень хотят принятия закона и попытаются в отведенный срок убедить раввинов в необходимости согласится с вариантом, предложенным правительством.Глава фракции ШАС, раввин Йоав Бен Цур заявил: “Правительство Израиля должно пошевеливаться и приложить все усилия к тому, чтобы урегулировать эту проблему. Наконец-то будет признан статус наших лучших ученых Торы, посвящающих все свое время и энергию Земле Израиля и усилению ее еврейского характера”.