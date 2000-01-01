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Для публикации фото пользователям нужно разрешение автора 09.08 05:06   MIGnews.com

Для публикации фото пользователям нужно разрешение автора

Отныне, интернет-пользователи только после получения разрешения фотографа, смогут публиковать снимки его авторства. Речь идет даже о тех фото, которые уже были в свободном доступе – вердикт Евросуда.

Суд принял данное решение из-за дела, где ученик средней школы загрузил и использовал снимок, который находился в свободном доступе на портале о путешествиях, для школьного проекта. Фото было позже размещено на сайте школы.

Politico уточняет, что фотограф, сделавший снимок, заявлял, что использование его снимка нарушает авторские права, потому что он дал разрешение на использование его фото только туристическому сайту. Фотограф требовал возмещения в размере €400.

Европейский суд принял решение в пользу фотографа - школа должна была получить разрешение автора снимка, прежде чем публиковать фотографию.


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