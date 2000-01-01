08.08 20:20 MIGnews.com
Ответственность за Газу лежит на мировом сообществе
Министр разведки Исраэль Кац (Ликуд) прокомментировал предлагаемое мирное соглашение с ХАМАСом. Он считает, что это приведет к тому, что Израиль отделится от сектора Газа.
Кац сказал, что нужно передать ответственность за Газу мировому сообществу. По его словам, должна быть обеспечена безопасность Израилю в море и в порту на отдаленном острове.
Закон о нацхарактере государства, представленный израильским правительством, сбалансирован, правилен и составлен в соответствии с потребностями ЦАХАЛа, пишет IsraelNationalNews
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Депутат Кнессета Яир Лапид ("Еш Атид") подверг критике премьера Израиля, сказав, что Верховный суд (БАГА) уже дал ему возможность принять законопроект.
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