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ЕС продолжает финансировать левые НПО 08.08 19:38   MIGnews.com

ЕС продолжает финансировать левые НПО

ЕС заявил, что он рассматривает возможные нарушения договорных обязательств в отношении его финансирования ассоциации левых групп в Израиле, которое противоречит заявлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которое он сделал днем ранее.

Нетаниягу сказал, что из-за давления, оказанного официальным Иерусалимом, Европейский союз был вынужден согласиться прекратить финансовую поддержку ассоциации левых неправительственных организаций, действующих в Израиле.

"ЕС строго выполняет все контракты, подписанные с бенефициарами фондов ЕС, в соответствии со строгими финансовыми правилами", - говорится в заявлении ЕС, пишет i24news.

Евросоюз по-прежнему твердо привержен защите свободы, и будет продолжать поддерживать организации гражданского общества, которые играют важную роль в демократическом обществе, в укреплении плюрализма и в содействии международному праву, правам человека и демократическим ценностям в Израиле, в ЕС и во всем мире.


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