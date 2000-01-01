ЕС продолжает финансировать левые НПО

Нетаниягу сказал, что из-за давления, оказанного официальным Иерусалимом, Европейский союз был вынужден согласиться прекратить финансовую поддержку ассоциации левых неправительственных организаций, действующих в Израиле.
"ЕС строго выполняет все контракты, подписанные с бенефициарами фондов ЕС, в соответствии со строгими финансовыми правилами", - говорится в заявлении ЕС, пишет i24news.
Евросоюз по-прежнему твердо привержен защите свободы, и будет продолжать поддерживать организации гражданского общества, которые играют важную роль в демократическом обществе, в укреплении плюрализма и в содействии международному праву, правам человека и демократическим ценностям в Израиле, в ЕС и во всем мире.