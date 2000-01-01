Израиль поддерживает восстановление санкций против Ирана
Израиль и Россия достигли договоренности об обеспечении соблюдения линии разграничения с сирийцами в районе Голанских высот, сообщил посол Израиля в Москве Гарри Корен.
По его словам, были скоординированы договоренности, что берет на себя российская сторона - удостовериться, что сирийская армия не пересекает линию разделения соглашения 1974 года.
Корен отметил, что пока все идет по плану и все функционирует, он надеется, что так будет и в будущем, пишет JPost.
Как известно, Израиль настаивает на полном выводе иранских формирований из Сирии: "…будет идеальная ситуация, когда последний иранский солдат покинет территорию Сирии".
Вашингтон в ночь на 7 августа дал старт первому этапу восстановления санкций против Тегерана, которые были отменены в январе 2016 года после заключения СВПД.
Со вторника, 8 августа, восстановись ограничения на торговлю с Ираном золотом и рядом металлов, на операции с его нацвалютой и госдолгом, а еще запрет на продажу правительству исламской республики долларов.