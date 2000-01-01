От Джонсона ждут извинений по поводу "почтовых ящиков"
Британский премьер Тереза Мэй в видеообращении осудила высказывания экс-председателя МИД страны Бориса Джонсона в адрес женщин, которые носят мусульманскую одежду.
Она продемонстрировала то, что поддерживает главу правящей Консервативной партии Брендона Льюиса, который ранее сказал, что Джонсону следует извиниться перед последовательницами ислама.
Мэй утверждает, что очень важно, чтобы каждый из нас проявлял осторожность в используемых терминах, и при этом акцентировала, что она никогда бы не использовала подобных выражений. Бывший министр иностранных дел не прав в содеянном…
Впрочем, от своих слов сам Джонсон отказываться не собирается, пишет BusinessInsider.
Аналитики уверены, что вероятно реакция Мэй связана с тем, что Борис Джонсон является главным соперником Терезы в борьбе за лидерство в партии консерваторов. Он ушел в отставку 9 июля из-за разногласий с премьером по поводу Brexit.
Как известно, Джонсон в понедельник, 6 августа, сказал, что рассчитывает на то, что мусульманки во время встречи с ним в депутатской приемной будут открывать лица, т.к., мусульманская одежда производит гнетущее впечатление. Человек в никабе "похож на грабителя банка" или "почтовый ящик".