08.08 16:09 MIGnews.com

Граница на замке: Израиль закрыт для инфильтратов

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В 2017 году несколько сократилось число проживающих в Израиле иностранных рабочих. Согласно данным, опубликованным в понедельник, 30 июля, Центральным статистическим бюро, в конце 2017 года в стране находились порядка 167 тысяч иностранных рабочих, имеющих разрешение на работу в Израиле, и еще порядка 37 тысяч инфильтратов, по сравнению со 169 тысячами рабочих и почти 40 тысячами инфильтратов в 2016 году.Проникновение инфильтратов (иностранцев, которые незаконно въехали в Израиль через границу с Египтом и были обнаружены на границе или в Израиле) практически прекратилось в 2017 году. В 2018 году ни один инфильтрат не пересек границу Израиля, а около 3.300 человек, незаконно находившихся на территории Израиля, покинули страну. В конце 2017 года в Израиле осталось 37,3 тысяч инфильтратов, большинство из которых прибыли из Эритреи (71%) и Судана (21%). В 2016 году в Израиле находились 40,2 тысячи инфильтратов, в 2015 — 43,18 тысяч, в 2014 — 46,4 тысяч.Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2017 году в Израиле находились почти 167 тысяч иностранных рабочих, из них почти 100 тысяч въехали в Израиль с разрешением на работу и почти 67 тысяч с туристической визой. В 2017 году в Израиль выехали 57,3 тысяч иностранных граждан, имеющих разрешение на работу, по сравнению с 52,6 тысяч в 2016 году. Иностранные рабочие прибыли из 100 стран — 35 тысяч из Азии, 19,9 тысяч из Европы, 2,1 тысяч прибыли из Америки.14.3 тысяч иностранцев, имеющих разрешение на работу в Израиле, въехали в 2017 году из стран бывшего СССР, 8 тысяч прибыли с Филиппин, 7.4 тысяч из Таиланда, 6 тысяч из Индии.В 2017 году страну покинули 50.400 иностранцев, въехавших с разрешением на работу. 60% из них прибыли из Азии, 36% из Европы. Из 100 тысяч иностранных рабочих, находившихся в Израиле в 2017 году, въехавших в страну с разрешением на работу в период между 2003 и 2017 годами и до сих пор не покинувших Израиль, 49% мужчин. 24,8% из них прибыли с Таиланда, 22,4% из Филиппин, 17,8% из стран бывшего СССР, 11,5% из Индии, 5,8% из Шри-Ланка и 5% из Китая.По состоянию на конец 2017 года около 67 тысяч иностранных рабочих въехали в Израиль по туристической визе. Порядка 70% прибыли из стран бывшего СССР, около 7% прибыли из Румынии, 3,3% из Мексики, 2,4% из Египта, 1,9% из Венесуэлы, 1,7% из Перу и 1,3% из Колумбии.