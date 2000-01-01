Тегеран: США не могут помешать нам экспортировать нефть

Зариф подчеркнул, что "если американцы хотят верить в незамысловатую и нереальную идею, то они также должны знать о последствиях", но все же "они не могут думать, что Иран не будет экспортировать нефть" в то время, когда другие страны будут продавать свое "черное золото".
Отметим, что в последние недели официальные лица США заявляли, что они стремятся сократить экспорт нефти Ирана до нуля, чтобы оказать давление на Тегеран в связи с развитием ракетной и ядерной программ и его вмешательством в региональные конфликты на Ближнем Востоке.