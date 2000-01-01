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Тегеран: США не могут помешать нам экспортировать нефть | Фото:08.08 16:51   MIGnews.com

Тегеран: США не могут помешать нам экспортировать нефть

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выразил уверенность в том, что Вашингтон не сможет помешать Исламской республике экспортировать добываемую на ее территории нефть.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Jerusalem Post.

Зариф подчеркнул, что "если американцы хотят верить в незамысловатую и нереальную идею, то они также должны знать о последствиях", но все же "они не могут думать, что Иран не будет экспортировать нефть" в то время, когда другие страны будут продавать свое "черное золото".

Отметим, что в последние недели официальные лица США заявляли, что они стремятся сократить экспорт нефти Ирана до нуля, чтобы оказать давление на Тегеран в связи с развитием ракетной и ядерной программ и его вмешательством в региональные конфликты на Ближнем Востоке.


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