Впервые женщина-мусульманка избирается в Конгресс США
Американка палестинского происхождения Рашиды Тлаиб станет первой женщиной-мусульманкой в Конгрессе США, сообщает в среду, 8 августа "Гаарец".
По данным издания, Тлаиб набрала большинство голосов во время предварительного голосования, на котором выбирали демократического кандидата в палату представителей американского Конгресса от 13-го избирательного округа Мичигана.
Издание отмечает, что в избирательном округе у нее нет соперников-представителей республиканской партии США, поэтому Тлаиб может уже в ноябре этого года стать полноправным членом Конгресса США.
Если это произойдет, она будет не только первой американкой палестинского происхождения, но и первой женщиной-мусульманкой в Конгрессе.
Thank you so much for making this unbelievable moment possible. I am at a loss for words. I cannot wait to serve you in Congress.
Рашида Тлаиб родилась в 1976 году в семье палестинских мигрантов, имеет двух сыновей Юсуфа и Адама. В 2004 году она начала карьеру в политике и стала помощницей Стива Тобокмана, который работал в палате представителей Мичигана. Через четыре года он ушел с этой должности и поддержал кандидатуру Тлаиб, которая заняла его место.
6 ноября 2018 года в США выберут 435 членов палаты представителей 35 из 100 американских сенаторов и 39 губернаторов.