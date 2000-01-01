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Впервые женщина-мусульманка избирается в Конгресс США | Фото:08.08 14:44   MIGnews.com

Впервые женщина-мусульманка избирается в Конгресс США

Американка палестинского происхождения Рашиды Тлаиб станет первой женщиной-мусульманкой в Конгрессе США, сообщает в среду, 8 августа "Гаарец".

По данным издания, Тлаиб набрала большинство голосов во время предварительного голосования, на котором выбирали демократического кандидата в палату представителей американского Конгресса от 13-го избирательного округа Мичигана.

Издание отмечает, что в избирательном округе у нее нет соперников-представителей республиканской партии США, поэтому Тлаиб может уже в ноябре этого года стать полноправным членом Конгресса США.

Если это произойдет, она будет не только первой американкой палестинского происхождения, но и первой женщиной-мусульманкой в Конгрессе.


Рашида Тлаиб родилась в 1976 году в семье палестинских мигрантов, имеет двух сыновей Юсуфа и Адама. В 2004 году она начала карьеру в политике и стала помощницей Стива Тобокмана, который работал в палате представителей Мичигана. Через четыре года он ушел с этой должности и поддержал кандидатуру Тлаиб, которая заняла его место.

6 ноября 2018 года в США выберут 435 членов палаты представителей 35 из 100 американских сенаторов и 39 губернаторов.


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