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Фото из архива 09.08 03:15   MIGnews.com

ЕС ожидает что США учтут их интересы в санкциях против Ирана

Заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что в ФРГ надеются на понимание Вашингтона и учет европейских интересов при объявлении решений по иранским санкциям.

"Мы ждём от США, что они примут во внимание европейские интересы при применении американских санкций", - передали ее слова на RT. Однако вчера в Европейском союзе сделали несколько другое заявление. Пресс-служба ЕС объявила о том, что "глубоко сожалеет" в связи с выходом Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки и возобновлением режима санкций против Ирана. Руководство ЕС также поклялось "защитить интересы европейских компаний".

Кроме того, был введен так называемый "блокирующий статус", который запрещает европейским компаниям подчиняться режиму американских экстерриториториальных санкций. Режим также позволяет компаниям получать возмещение ущерба, причиненное такого рода санкциями и аннулирует любые решения суда, основанные на режиме санкций.


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