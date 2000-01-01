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Спикер Кнессета не принял отставку арабского депутата 08.08 14:20   MIGnews.com

Спикер Кнессета не принял отставку арабского депутата

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн отказался принять отставку депутат от фракции Объединенный Арабский Список Ваэля Юниса.

Юнис подал прошение об отставке, написанное на арабском языке. Эдельштейн отказался принять прошение об отставке, и потребовал, чтобы оно было подано на иврите.

Эдельштейн заметил: “Никто не может подписывать документ, который он не понимает. Я очень уважаю арабский язык, но здесь речь идет о чем-то очень фундаментальном”.

Следует отметить, что без согласия спикера Кнессета отставка депутата считается недействительной и он продолжает считаться народным избранником


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