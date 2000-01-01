08.08 14:20 MIGnews.com

Спикер Кнессета не принял отставку арабского депутата

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Спикер Кнессета Юли Эдельштейн отказался принять отставку депутат от фракции Объединенный Арабский Список Ваэля Юниса.Юнис подал прошение об отставке, написанное на арабском языке. Эдельштейн отказался принять прошение об отставке, и потребовал, чтобы оно было подано на иврите.Эдельштейн заметил: “Никто не может подписывать документ, который он не понимает. Я очень уважаю арабский язык, но здесь речь идет о чем-то очень фундаментальном”.Следует отметить, что без согласия спикера Кнессета отставка депутата считается недействительной и он продолжает считаться народным избранником