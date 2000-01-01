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Фото из архива 08.08 15:26   MIGnews.com

Турция намерена игнорировать санкции США против Ирана

Турция продолжит покупать в больших объемах иранский газ - несмотря на возобновление американских санкций.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Донмез заявил турецкому каналу A Haber о том, что долгосрочный контракт на покупку 9,5 миллиардов кубометров иранского газа остается в силе до 2026 года.

Ранее иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что “Соединенные Штаты не могут помешать Ирану экспортировать нефть”, и что “Америке больше никто не верит”.


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