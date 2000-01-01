08.08 15:26 MIGnews.com
Турция намерена игнорировать санкции США против Ирана
Турция продолжит покупать в больших объемах иранский газ - несмотря на возобновление американских санкций.
Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.
Донмез заявил турецкому каналу A Haber о том, что долгосрочный контракт на покупку 9,5 миллиардов кубометров иранского газа остается в силе до 2026 года.
Ранее иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что “Соединенные Штаты не могут помешать Ирану экспортировать нефть”, и что “Америке больше никто не верит”.
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