08.08 15:26 MIGnews.com

Турция намерена игнорировать санкции США против Ирана

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Турция продолжит покупать в больших объемах иранский газ - несмотря на возобновление американских санкций.Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.Донмез заявил турецкому каналу A Haber о том, что долгосрочный контракт на покупку 9,5 миллиардов кубометров иранского газа остается в силе до 2026 года.Ранее иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что “Соединенные Штаты не могут помешать Ирану экспортировать нефть”, и что “Америке больше никто не верит”.