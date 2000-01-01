08.08 14:08 MIGnews.com
Работающие в шабат будут оштрафованы
Муниципалитет Иерусалима объявил во вторник о возобновлении строгой практики применения штрафных санкций в отношении коммерческих предприятий, которые будут работать в шабат.
Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel
.
Отметим, что в течение предыдущих шестидесяти дней данная практика не применялась после того, как в Высший суд справедливости признал незаконными соответствующие штрафы.
В ответ на ходатайство муниципалитет заявил, что данные, представленные в петиции "не только не были точными, но далеки от реальности", передает ресурс Mynet.
Согласно отчету, городские власти отметили, что в петиции говорится о десяти синагогах в зоне расположения магазинов, в то время как в ходатайстве указывается, что их было меньше десяти.
В результате муниципальный юрисконсульт решил повторно ввести штрафы, говорится в докладе.
Уточняется, что решение о работе конкретной торговой точки в шабат будет принимать министр внутренних дел.
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