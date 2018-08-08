08.08 13:10 MIGnews.com

Ценности Ципи Ливни "не клеятся" в Кнессете

פרובוקציה ביציע הכנסת: פעילים הניפו עותקים של מגילת העצמאות במהלך נאומה של יו"ר האופוזיציה ציפי לבני. הדיון נעצר לרגע קט @akivanovick pic.twitter.com/i7uON3C31y — חדשות עשר (@news10) August 8, 2018

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В ходе выступления лидера оппозиции в Кнессете, Ципи Ливни, активисты Сионистского Лагеря развернули на трибунах плакаты с текстом израильской Декларации независимости.Госпожа Ливни посвятила свою речь “национальному закону”. Она говорила о необходимости “противостоять ненависти и страху”. В этом деле, по мнению Ливни, “поможет клей, соединяющий всех нас вместе, клей наших ценностей”. Ливни драматическим жестом указала на плакатики с Декларацией Независимости и воскликнула: “тот самый клей Декларации Независимости!”.Спикер Кнессета Юли Эдельштейн, однако, не впечатлился красноречием Ливни и акцией ее сторонников. Он распорядился, чтобы их немедленно вывели из зала заседаний, заметив, что в Кнессете запрещены любые плакаты.