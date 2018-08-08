Госпожа Ливни посвятила свою речь “национальному закону”. Она говорила о необходимости “противостоять ненависти и страху”. В этом деле, по мнению Ливни, “поможет клей, соединяющий всех нас вместе, клей наших ценностей”. Ливни драматическим жестом указала на плакатики с Декларацией Независимости и воскликнула: “тот самый клей Декларации Независимости!”.
Спикер Кнессета Юли Эдельштейн, однако, не впечатлился красноречием Ливни и акцией ее сторонников. Он распорядился, чтобы их немедленно вывели из зала заседаний, заметив, что в Кнессете запрещены любые плакаты.