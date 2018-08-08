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Ценности Ципи Ливни `не клеятся` в Кнессете 08.08 13:10   MIGnews.com

Ценности Ципи Ливни "не клеятся" в Кнессете

В ходе выступления лидера оппозиции в Кнессете, Ципи Ливни, активисты Сионистского Лагеря развернули на трибунах плакаты с текстом израильской Декларации независимости.





Госпожа Ливни посвятила свою речь “национальному закону”. Она говорила о необходимости “противостоять ненависти и страху”. В этом деле, по мнению Ливни, “поможет клей, соединяющий всех нас вместе, клей наших ценностей”. Ливни драматическим жестом указала на плакатики с Декларацией Независимости и воскликнула: “тот самый клей Декларации Независимости!”.

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн, однако, не впечатлился красноречием Ливни и акцией ее сторонников. Он распорядился, чтобы их немедленно вывели из зала заседаний, заметив, что в Кнессете запрещены любые плакаты.


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