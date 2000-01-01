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Эксперты помогут Цукербергу разобраться с вопросом Холокоста | Фото:08.08 12:51   MIGnews.com

Эксперты помогут Цукербергу разобраться с вопросом Холокоста

Специалисты по Холокосту хотят встретиться с основателем и руководителем Facebook Марком Цукербергом по поводу нежелания социальной сети автоматически удалить антисемитские и отрицательные материалы о геноциде еврейского народа.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

По данным издания, многочисленные эксперты по вопросу Холокоста, включая и физических, и юридических лиц, изъявили желание лично встретиться с Цукербергом и помочь повысить осведомленность о Холокосте в социальной сети.

Уточняется, что многие эксперты уже отправили Цукербергу свои сообщения о желании пообщаться с ним при встрече. Среди тех, кто хочет переубедить Марка, - директор Имперского военного музея в Лондоне, специалисты из Еврейского музея в Берлине, руководство организации Yad Vashem UK и многие другие.

Напомним, в конце июля Цукерберг сказал в интервью, опубликованном в интернете, что он не будет автоматически удалять отрицательные сообщения о Холокосте из созданной им социальной сети.


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