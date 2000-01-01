Эксперты помогут Цукербергу разобраться с вопросом Холокоста
Специалисты по Холокосту хотят встретиться с основателем и руководителем Facebook Марком Цукербергом по поводу нежелания социальной сети автоматически удалить антисемитские и отрицательные материалы о геноциде еврейского народа.
По данным издания, многочисленные эксперты по вопросу Холокоста, включая и физических, и юридических лиц, изъявили желание лично встретиться с Цукербергом и помочь повысить осведомленность о Холокосте в социальной сети.
Уточняется, что многие эксперты уже отправили Цукербергу свои сообщения о желании пообщаться с ним при встрече. Среди тех, кто хочет переубедить Марка, - директор Имперского военного музея в Лондоне, специалисты из Еврейского музея в Берлине, руководство организации Yad Vashem UK и многие другие.
Напомним, в конце июля Цукерберг сказал в интервью, опубликованном в интернете, что он не будет автоматически удалять отрицательные сообщения о Холокосте из созданной им социальной сети.