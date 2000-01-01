09.08 01:28 MIGnews.com

Еш Атид потребовал принять закон о призыве

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Комментарии

Комментарий партии "Еш Атид" по поводу решения БАГАЦа, касательно закона о призыве в ЦАХАЛ:"БАГАЦ сказал сегодня правительству то же самое, что мы говорили с самого начала: нет никакой причины оттягивать принятие закона о призыве в ЦАХАЛ. Он полностью готов и в нем нельзя менять ни единой буквы – именно такое обязательство министр обороны дал общественности и ЦАХАЛу. И мы, как и министерство обороны, поддерживаем этот закон, на котором поставили свои подписи глава генштаба и армия. Именно этот закон поддерживает большинство депутатов".Лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид отметил справедливость решения, принятого БАГАЦем."Нет никакой веской причины позволять Нетаниягу тратить время впустую. Ему не нужно никакого дополнительного времени, ему нужна смелость. Этот закон нужно утвердить сейчас, чтобы дать возможность большему количеству ультраортодоксов призваться в армию и интегрировать в рынок труда. Судьи передали Нетаниягу сегодня четкое и однозначное послание: хватит тянуть время. Я призываю главу правительства прекратить прогибаться под каждым требованием ультраортодоксальных партий, и сделать следующий шаг на встречу к равноправному распределению гражданских обязанностей. Сегодняшнее решение – еще одно доказательство того, что путь, выбранный партией "Еш Атид", верный и справедливый, в то время, когда Нетаниягу руководствуется политическими интересами, что приводит к разрозненности в обществе. "Еш Атид" готова уже завтра проголосовать за принятие закона о призыве в ЦАХАЛ", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.