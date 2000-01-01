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Корбин: `Би-би-си` поддерживает сторону Израиля | Фото:08.08 12:17   MIGnews.com

Корбин: "Би-би-си" поддерживает сторону Израиля

Британский лейборист Джереми Корбин, обвиняемый еврейской общиной в том, что он терпит антисемитизм в рядах своей партии, однажды сказал иранским государственным СМИ, что "Би-би-си" поддерживает право Израиля на существование.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

В 2011 году в итервью иранскому Press TV Корбин предположил, что израилськое правительство оказывало влияние на "Би-би-си".

Корбин подчеркнул, что вещательная корпорация, генеральным директором которой в то время был Марк Томпсон, склоняется в пользу существования Израиля.

"Я считаю, что приверженность заключается в том, что Израиль является демократией на Ближнем Востоке, Израиль имеет право на существование, у Израиля есть проблемы с безопасностью", - добавил он.


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