Эксперты: Иран может ответить на санкции США кибератаками

Напомним, что опасения по этому поводу возникли еще в мае этого года, когда американский лидер официально объявил, что возглавляемое им государство выходит из ядерной сделки 2015 года.
Отметим, что Вашингтон считает сделку несовершенной и не позволяющей сдерживать ядерные амбиции Тегерана.
Аналитики предполагают, что угроза будет усиливаться после повторного введения санкций Соединенными Штатами.
Согласно прогнозам аналитиков из массачусетской компании Recorded Future, иранские хакеры, получающие большую поддержку от правительства своей страны, должны максимально активизироваться в течение двух-четырех месяцев после того, как Трамп озвучил свое решение.
Американские разведывательные агентства выделили Иран как одну из основных иностранных кибер-угроз, стоящих перед Америкой, наряду с Россией, Китаем и Северной Кореей.
Волна нападений, в которой США обвинили иранских хакеров, обрушилась на американские банки в период с 2012 года по 2014 год. Также они пытались атаковать объекты, связанные с критической инфраструктурой, но потерпели неудачу.