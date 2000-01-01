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Обращение Романа Гишера к жителям Хадеры 08.08 09:58   MIGnews.com

Обращение Романа Гишера к жителям Хадеры

Дорогие друзья!

Для каждого жителя города голосование – это шанс стать частью истории города! Это произойдет 30 октября. И эту историю можете написать вы!

Обращение Романа Гишера к жителям Хадеры

Уже много лет я служу в Горсовете на благо его жителей и за эти годы приобрел большой опыт и знания во всем, что касается муниципальной деятельности. Именно успехи и достижения нашей команды, а также любовь и уважение жителей города, которую я чувствую и за что я очень признателен, привели к решению вновь принять участие в выборах в городской Совет. Многое сделано, но еще больше сделать предстоит.
Обращение Романа Гишера к жителям Хадеры
Новые дороги и развязки: Юлиана, Бегин, Шамир, новый район "Шхунат а- Парк", новый район Гиват Ольги, проект обновления центра города "Тама – 38" и "Пинуй-бинуй", увеличение до 1000 парковочных стоянок, гостиница "Рамада" и новый коммерческий центр "Муль а-ям", "Эко Парк", парк "Нахаль Хадера", сквер им. Юлия Штерна, открытие Центра культуры евреев – выходцев из Кавказа, фестивали и культурные мероприятия, – и это только малая часть проделанной работы.

Обращение Романа Гишера к жителям Хадеры

В ближайшее время будет закончено строительство кинотеатра. Прошло все согласования строительство "Кантри Клаб" с теннисными кортами. Прошел все инстанции и утвержден проект по строительству стадиона европейского уровня на 12000 мест, в стадии завершения спортивный центр и баскетбольный комплекс на 3000 мест. До конца года будет завершен проект "Менахем Бегин" в Гиват Ольге. Мы приступили к разработке проекта "Умный город – новые технологии". Приоритетными являются проекты строительства приютов для собак и кошек и запуск субботней автобусной линии для слабых слоев населения, обеспечивающей доставку к морю.
Обращение Романа Гишера к жителям Хадеры
Хочу отметить, что особое место в моей деятельности занимает помощь пожилым гражданам Хадеры, а также новым репатриантам. Я не случайно взял на себя обязанности Председателя комиссий по репатриации и работе с пожилыми гражданами. Забота об этих группах населения является для меня приоритетной! Но не забываем мы и о детях, школьниках, спортсменах, музыкантах и всех тех, кто вносит вклад в развитие и процветание нашего города!

И еще о важном… В настоящее время, по окончании каденции избранной вами команды в муниципалитет, мы привели город к тому, что Хадера впервые в своей истории вошла в список 20-ти наиболее финансово стабильных городов! Это указывает на взвешенную и продуманную политику местной власти, благодаря которой муниципалитету удалось привлечь кредиты на осуществление дополнительных важных городских проектов.

Надеюсь, что и в этот раз вы окажете мне доверие, и с вашей помощью, при вашей поддержке, мы продолжим осуществлять все задуманное.

30 октября мы обращаемся к вам с единственной просьбой – подарить ваши сердца и оказать доверие.

Роман Гишер – вице-мэр, партия Наш Дом Хадера.


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