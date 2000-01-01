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Министерство здравоохранения договорилось с медсестрами | Фото:08.08 11:09   MIGnews.com

Министерство здравоохранения договорилось с медсестрами

Министерство здравоохранения и Национальная ассоциация медсестер объявили во вторник, что они достигли понимания, чтобы положить конец забастовке младшего медицинского персонала в больницах и клиниках страны.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

После переговоров ведомство заявило, что оно согласилось существенно повысить безопасность медицинских сотрудников, а также пообещало создать новые рабочие места для специалистов в сфере здравоохранения.

Министерство также сообщило, что оно будет воплощать в жизнь рекомендаций специального комитета, ранее изучившего ситуацию с проявлениями насилия в отношении медицинского персонала.

"Мы преуспели в том, чтобы значительно улучшить положение в системе здравоохранения, повысив личную безопасность медицинских сотрудников", - сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Яков Лицман.

Напомним, вчера утром израильские медсестры устроили забастовку, мотивировав свои действия бездеятельностью государства в связи с участившимися проявлениями физического насилия в отношении сотрудников клиник и больниц Израиля.


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