Министерство здравоохранения договорилось с медсестрами
Министерство здравоохранения и Национальная ассоциация медсестер объявили во вторник, что они достигли понимания, чтобы положить конец забастовке младшего медицинского персонала в больницах и клиниках страны.
После переговоров ведомство заявило, что оно согласилось существенно повысить безопасность медицинских сотрудников, а также пообещало создать новые рабочие места для специалистов в сфере здравоохранения.
Министерство также сообщило, что оно будет воплощать в жизнь рекомендаций специального комитета, ранее изучившего ситуацию с проявлениями насилия в отношении медицинского персонала.
"Мы преуспели в том, чтобы значительно улучшить положение в системе здравоохранения, повысив личную безопасность медицинских сотрудников", - сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Яков Лицман.
Напомним, вчера утром израильские медсестры устроили забастовку, мотивировав свои действия бездеятельностью государства в связи с участившимися проявлениями физического насилия в отношении сотрудников клиник и больниц Израиля.