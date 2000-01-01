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Nakonu.com
08.08 10:48 MIGnews.com
Нетаниягу встретится с Трампом в кулуарах ООН
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен принять участие в предстоящей Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и встретиться с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах конференции, сказал в среду посол Израиля в ООН Дани Данон.
Об этом в среду, 8 августа сообщает
The Times of Israel
.
Иран и последствия новых санкций США против режима возглавят повестку дня встречи Трамп-Нетаниягу в Нью-Йорке, заявил Данон в ходе интервью на радио "Коль Барама".
"Выступление премьер-министра очень важно, и многие люди с нетерпением ждут, что он скажет", - добавил посол.
Офис премьер-министра в среду не подтвердил планы поездки Нетаниягу или встречу с Трампом.
Отметим, что лидеры двух государств последний раз встречались 5 марта в Вашингтоне, и неоднократно проводили телефонную беседу.
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