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Нетаниягу встретится с Трампом в кулуарах ООН | Фото:08.08 10:48   MIGnews.com

Нетаниягу встретится с Трампом в кулуарах ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен принять участие в предстоящей Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и встретиться с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах конференции, сказал в среду посол Израиля в ООН Дани Данон.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

Иран и последствия новых санкций США против режима возглавят повестку дня встречи Трамп-Нетаниягу в Нью-Йорке, заявил Данон в ходе интервью на радио "Коль Барама".

"Выступление премьер-министра очень важно, и многие люди с нетерпением ждут, что он скажет", - добавил посол.

Офис премьер-министра в среду не подтвердил планы поездки Нетаниягу или встречу с Трампом.

Отметим, что лидеры двух государств последний раз встречались 5 марта в Вашингтоне, и неоднократно проводили телефонную беседу.


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