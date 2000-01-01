Макрон не приедет в Израиль

Президент Франции Франсуа Макрон отменил официальный визит в Израиль, назначенный на ноябрь.
Французская сторона не объяснила причины отмены визита.
Визит был первоначально намечен на весну, но затем перенесен на ноябрь. Макрон не хотел появляться в регионе в разгар эскалации в Газе и на фоне сообщения о ежедневных столкновениях на границе.
Израильские обозреватели подозревают, что отмена визита связана с внутренними французскими проблемами и грандиозным скандалом, потрясшим аппарат президента в связи с тем, что один из его советников избивал участников первомайской демонстрации.
Также отменил свой визит во Францию президент Израиля Реувен Ривлин. Ривлин, возможно, отправится во Францию в следующем году.