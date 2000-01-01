08.08 11:23 MIGnews.com

Все петиции против национального закона рассмотрят скопом

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БАГАЦ принял решение о том, что все петиции против “национального закона” будут рассмотрены на одном судебном заседании.О решении поставлены в известность Высший Арабский Комитет Мониторинга, фракция Объединенный Арабский Список, Комитет Арабских городских Советов, и организация Адалах.Всего в БАГАЦ подано пять петиций против закона. Первыми петицию подали три депутата-друза Кнессета.“Национальный закон” будет рассмотрен на заседании Верховного Суда Справедливости 28 января 2019 года.