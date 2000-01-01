08.08 11:23 MIGnews.com
Все петиции против национального закона рассмотрят скопом
БАГАЦ принял решение о том, что все петиции против “национального закона” будут рассмотрены на одном судебном заседании.
О решении поставлены в известность Высший Арабский Комитет Мониторинга, фракция Объединенный Арабский Список, Комитет Арабских городских Советов, и организация Адалах.
Всего в БАГАЦ подано пять петиций против закона. Первыми петицию подали три депутата-друза Кнессета.
“Национальный закон” будет рассмотрен на заседании Верховного Суда Справедливости 28 января 2019 года.
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