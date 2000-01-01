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Могерини призвала компании увеличить объем торговли с Ираном | Фото:08.08 18:51   MIGnews.com

Могерини призвала компании увеличить объем торговли с Ираном

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини призвала международные компании увеличить объем торговли с Ираном, несмотря на новые санкции США, заявив, что Тегеран соблюдает свои обязательства по ядерному соглашению.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Могерини объявила журналистам во вторник, что европейцы должны сами решать, кем будут их торговые партнеры.

"Мы делаем все возможное, чтобы удержать Иран в этой сделке, чтобы сохранить экономические выгоды для Тегерана, потому что мы считаем, что это важно для безопасности не только нашего региона, но и всего мира", - подчеркнула министр иностранных дел ЕС.

Она добавила, что ЕС может наложить санкции на компании, которые прекратят торговать с Ираном из-за санкций США.

Отметим, что Соединенные Штаты вновь наложили жесткие экономические санкции на Иран в понедельник, усилив давление на Исламскую Республику, несмотря на заявления о глубокой тревоге со стороны европейских союзников.

Этот шаг был сделан через три месяца после того, как президент США Дональд Трамп вышел из международного соглашения, ограничивающего ядерную деятельность Ирана.


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