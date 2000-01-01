08.07 11:05 MIGnews.com

В Греции победили правые

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В воскресенье в Греции прошли парламентские выборы. После подсчета 91% голосов Министерство внутренних дел страны заявило, что оппозиционная партия “Новая демократия” получает 39,7% голосов, а правящая левая коалиция “Сириза” – 31,5% голосов.Когда стали известны итоги, премьер-министр Алексис Ципрас, представляющий “Сиризу” признал свое поражение и позвонил лидеру партии “Новая демократия” Кириакосу Мицотакису, чтобы поздравить его. Официальная передача власти состоится в понедельник.В своем первом выступлении в качестве нового лидера страны бывший банкир с гарвардским образованием сказал, что принимает результат со“скромностью и уважением”, рассматривая их как победу для всех, независимо от политических убеждений.