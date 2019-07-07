Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Биби: полиция потратила 250 миллионов на мои капли для носа 08.07 09:13   MIGnews.com

Биби: полиция потратила 250 миллионов на мои капли для носа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу жестоко посмеялся над израильской прессой, 12-м каналом израильского ТВ и корреспондентом 12-го канала по уголовным делам Гаем Пелегом.

Пелег опубликовал “новые данные” по “делу 1000”. Как выясняется теперь, данные были слиты репортеру Пелегу людьми Нетаниягу.

“Ключевой свидетель по делу 1000” Адас Кляйн сообщила о том, что бывший глава канцелярии Нетаниягу Гиль Шефер купил боссу “сигар и шампанского на 50 тысяч шекелей” и “не получил за это никакой компенсации”. Кляйн утверждает, что в этом ей в телефонном разговоре признался сам Шефер, после одной из субботних истерик Сары Нетаниягу, желавшей выпить шампанского.

Гиль Шефер дал по этому вопросу следующие показания в полиции: “Я должен признаться, что я сам – большой любитель сигар. Я часто их курил вместе с Нетаниягу, это происходило практически ежедневно.  Я покупал пару сигар – для себя и для премьера. Он спрашивал меня, сколько стоит сигара и отдавал мне деньги”.

Шефер далее сказал: “Я хочу подчеркнуть, что курение сигар блокирует носовые пазухи, и из-за этого Нетаниягу постоянно нуждался в ингаляторах – отривине и солевых растворах, с тем, чтобы снизить давление во лбу и в носу”.





Последней цитатой воспользовался Нетаниягу, который через час после публикации Пелега опубликовал твит, в котором говорится: “На это потратили четверть миллиарда шекелей в расследованиях против меня? Гай Пелег и 12-й канал – новый рекорд в фейк ньюз! Напряженная гонка за титулом лучшие фейк ньюс недели!”


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:31
Эфиопская община: Полицейского не посадят – остановим страну
10:30
Нетаниягу провел совещания по вопросам безопасности
10:17
"Холокоста не было, но Гитлер прав"
10:02
Индия: 29 человек погибло в ДТП
09:50
Причина помех GPS в Израиле гигантская российская глушилка
09:44
Либерман не собирался присоединяться к "Ликуду"
08:50
Пострадавший левый активист обвиняет Ад Кан
08:30
В Тель-Авиве порезали ножом сторонника BDS
08:28
"Эфиопские протесты": в планах перекрыть шоссе №2
08:10
Видео: избиение и арест хареди
07:55
Турецкая лира рухнула
07:22
Тель-Авив: сильный пожар во время масштабного протеста
06:18
Кот с четырьмя ушами стал настоящей звездой соцсетей
05:18
Таинственный космический объект вторгся в солнечную систему
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus