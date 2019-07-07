08.07 09:13 MIGnews.com

Биби: полиция потратила 250 миллионов на мои капли для носа

על זה הוציאו רבע מיליארד ש״ח בחקירות נגדי? גיא פלג וחדשות 12 בשיא חדש של פייק ניוז. תחרות צמודה בדרך לתואר הפייק ניוז השבועי! https://t.co/QhNRHXLKCR — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 7, 2019

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу жестоко посмеялся над израильской прессой, 12-м каналом израильского ТВ и корреспондентом 12-го канала по уголовным делам Гаем Пелегом.Пелег опубликовал “новые данные” по “делу 1000”. Как выясняется теперь, данные были слиты репортеру Пелегу людьми Нетаниягу.“Ключевой свидетель по делу 1000” Адас Кляйн сообщила о том, что бывший глава канцелярии Нетаниягу Гиль Шефер купил боссу “сигар и шампанского на 50 тысяч шекелей” и “не получил за это никакой компенсации”. Кляйн утверждает, что в этом ей в телефонном разговоре признался сам Шефер, после одной из субботних истерик Сары Нетаниягу, желавшей выпить шампанского.Гиль Шефер дал по этому вопросу следующие показания в полиции: “Я должен признаться, что я сам – большой любитель сигар. Я часто их курил вместе с Нетаниягу, это происходило практически ежедневно. Я покупал пару сигар – для себя и для премьера. Он спрашивал меня, сколько стоит сигара и отдавал мне деньги”.Шефер далее сказал: “Я хочу подчеркнуть, что курение сигар блокирует носовые пазухи, и из-за этого Нетаниягу постоянно нуждался в ингаляторах – отривине и солевых растворах, с тем, чтобы снизить давление во лбу и в носу”.Последней цитатой воспользовался Нетаниягу, который через час после публикации Пелега опубликовал твит, в котором говорится: “На это потратили четверть миллиарда шекелей в расследованиях против меня? Гай Пелег и 12-й канал – новый рекорд в фейк ньюз! Напряженная гонка за титулом лучшие фейк ньюс недели!”