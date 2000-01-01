08.07 10:30 MIGnews.com

Нетаниягу провел совещания по вопросам безопасности

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Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу в последние недели провел совещания по вопросам безопасности, в ходе которых ему были представлены результаты расследования операции в Хан-Юнисе.Премьер-министр и министр обороны Нетаниягу: "Уроки будут извлечены и рекомендации будут выполнены. Я горжусь мужеством бойцов и летчиков, которые, работая в очень сложных условиях, провели героическую спасательную операцию. От имени граждан Израиля я благодарю семью подполковника М. за его мужество и за его труд".