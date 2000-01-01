08.07 20:14 MIGnews.com

Германия не желает решительно действовать против Ирана

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Германия заявляет, что воздерживается от немедленных мер против Ирана. Однако, она заявила, что будет ждать инспекционного доклада Международного агентства по атомной энергии по заявлению Тегерана, об обогащении урана выше уровня, разрешенного в рамках ядерной сделки 2015 года с мировыми государствами.Представитель МИД Германии Райнер Бреуль заявил сегодня, что венское агентство еще не распространило доклад, но это был "скорее вопрос дней, а не недель".Бреуль говорит журналистам в Берлине, как только доклад будет доступен, Германия рассмотрит его и обсудит с другими участниками ядерного пакта — Ираном, Великобританией, Францией, Китаем и Россией — как действовать дальше.Он добавляет, что "для нас важно заставить Иран снова соблюдать соглашение".США в одностороннем порядке вышли из сделки год назад.