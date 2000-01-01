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Путин поздравил нового греческого премьера 08.07 16:28   MIGnews.com

Путин поздравил нового греческого премьера

Новый премьер принял присягу в полдень перед президентом страны.

На партийных выборах греческая оппозиционная партия «Новая демократия» в воскресенье получила 39,8% голосов избирателей.

Владимир Путин уверен, что новый глава правительства будет работать конструктивно в интересах России и Греции.

Правящая партия «Сириза» набрала 30,5%. Намного меньше получили «Кинал», греческая компартия и «Мера26», «Хриси авги» и «Греческое решение».

Как сообщал MIGnews ранее, названы условия полетов грузинских авиакомпаний в РФ.


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