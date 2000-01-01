08.07 16:28 MIGnews.com
Путин поздравил нового греческого премьера
Новый премьер принял присягу в полдень перед президентом страны.
На партийных выборах греческая оппозиционная партия «Новая демократия» в воскресенье получила 39,8% голосов избирателей.
Владимир Путин уверен, что новый глава правительства будет работать конструктивно в интересах России и Греции.
Правящая партия «Сириза» набрала 30,5%. Намного меньше получили «Кинал», греческая компартия и «Мера26», «Хриси авги» и «Греческое решение».
Как сообщал MIGnews ранее, названы условия полетов
грузинских авиакомпаний в РФ.
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