08.07 16:35 MIGnews.com
Какие дороги заблокируют эфиопские протесты
После объявления полиции Израиля о готовящемся марше эфиопской общины в центре Тель-Авива в социальных сетях появились сообщения о том, что протесты пройдут и в других городах страны.
Следует иметь ввиду, что в отличие от марша в Тель-Авиве, информация не была официально подтверждена.
В 17:00 протестующие соберутся перед зданием муниципалитета Петах-Тиквы, пойдут маршем по Жаботински и перекроют перекресток Геа.
В 17:30 начнется демонстрация у здания полиции Рош Ха Аин.
В 17:30 будет перекрыт перекресток Полег в Нетании.
В 18:00 начнется демонстрация у муниципального спортивного центра в Ашкелоне.
В 19:00 начнется демонстрация на перекрестке Петах-Тиква в Иерусалиме.
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