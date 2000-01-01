08.07 16:35 MIGnews.com

Какие дороги заблокируют эфиопские протесты

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После объявления полиции Израиля о готовящемся марше эфиопской общины в центре Тель-Авива в социальных сетях появились сообщения о том, что протесты пройдут и в других городах страны.Следует иметь ввиду, что в отличие от марша в Тель-Авиве, информация не была официально подтверждена.В 17:00 протестующие соберутся перед зданием муниципалитета Петах-Тиквы, пойдут маршем по Жаботински и перекроют перекресток Геа.В 17:30 начнется демонстрация у здания полиции Рош Ха Аин.В 17:30 будет перекрыт перекресток Полег в Нетании.В 18:00 начнется демонстрация у муниципального спортивного центра в Ашкелоне.В 19:00 начнется демонстрация на перекрестке Петах-Тиква в Иерусалиме.