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`Эфиопские протесты`: марш от Азриели к Кикар Рабин 08.07 16:18   MIGnews.com

"Эфиопские протесты": марш от Азриели к Кикар Рабин

8 июля в 17:00 “эфиопские протесты” возобновятся в Тель-Авиве.

Полиция Израиля распространила сообщение о том, что марш протеста эфиопской общины пройдет от Башен Азриэли к Кикар Рабин.

Полиция выпустила заявление об этом с призывом “Да –протестам, нет – насилию!”

Из-за демонстрации будут блокированы для движения транспорта улица Каплан, улица Ибн Гвироль (от Каплан до Марморек), Шауль ха Мелех (от Вайцман до Ибн Гвироль), Мелех Давид (от Вайцман до Ибн Гвироль), Блох (от Арлозоров до Ибн Гвироль).

Полиция предупредила, что не потерпит мятежей и массовых нарушений общественного порядка.


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