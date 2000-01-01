08.07 09:21 MIGnews.com

Позиция России в ОПЕК напугала Иран

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что две страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: "Такая сделка “убивает ОПЕК". Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран?Россия и Саудовская Аравия убивают ОПЕК. Такое мнение в понедельник высказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в ходе пресс-конференции, предварявшей заседание организации стран-экспортеров нефти в Вене, где решалась судьба продления сделки по сокращению добычи нефти.“Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса”, – сказал Зангане, отвечая на вопрос, каким образом усиление власти Москвы и Эр-Рияда в альянсе повлияет на сотрудничество в ОПЕК. По словам министра, нефтяной картель должен решить проблему односторонности принятия решений в организации. “Для меня это большой вопрос, почему решение [о продлении ограничений] фактически было принято в Осаке”, – сказал он.Напомним, накануне проведения саммита G20 президент России Владимир Путин в интервью британской Financial Times отметил, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка». Уже на следующий день в Осаке Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, после чего представители обоих государств приняли решение работать над продлением сделки, о чем позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет vz.ru/economу.