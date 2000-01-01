08.07 18:09 MIGnews.com

Барак ответил Нетаниягу: Правда выйдет наружу

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Лидер партии "Демократический Израиль" Эхуд Барак продолжил в соцсети словесную перепалку с премьер-министром Беньямином Нетаниягу.Все началось с того, что премьер жестоко посмеялся над корреспондентом 12-го канала по уголовным делам Гаем Пелегом, который в рамках так называемого "дела 1000" сообщил об использовании Нетаниягу ингаляторов и солевых растворов, чтобы снизить давление во лбу и носу из-за сигар.Барак воспользовался возможностью, чтобы напасть на Нетаниягу в Twitter. "Позор обитателя Бальфура раскрыт. Кто бы мог поверить, что это то, с чем имеет дело премьер-министр Израиля?! Как сказал сам Нетаниягу: "Премьер-министр, похороненный по шею в расследованиях, не может функционировать... "Грустно", – написал он.Позже Нетаниягу опубликовал пост в Twitter о миллиардере Джеффри Эпштейне, которого 6 июля задержали в Нью-Джерси по обвинению в секс-торговле. Это привело к перепалке с лидером партии "Демократический Израиль". В частности, Нетаниягу пожаловался, что в средствах массовой информации не было критики по отношению к Бараку из-за его связей с миллиардером."Мне больно, что люди, которых я знаю, попали в беду с законом. Сначала пришел Нетаниягу, теперь Эпштейн. Я надеюсь, что для обоих правда выйдет наружу", – ответил на это Барак.Напомним, Нетаниягу также атаковал Барака, назвав создание новой партии шуткой, а лидера Демократического Израиля – "мелким тираном".