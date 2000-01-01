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Американский политик: антисемитизм угрожает Израилю 08.07 17:40   MIGnews.com

Американский политик: Антисемитизм угрожает Израилю

Бывший спикер Палаты представителей от Республиканской партии Ньют Гингрич сравнил антисемитизм с военными действиями.

Об этом он заявил в интервью для Jerusalem Post.

По словам политика, на сегодняшний день антисемитизм представляет для Израиля такую же большую угрозу, как и классические военные действия. Грингрич напомнил, что государство достигло большого успеха в области технологий и инноваций, демонстрирует экономический рост. Он сопоставил это с ростом антисемитизма в мире.

"Мне кажется, это может стать такой же большой угрозой для выживания Израиля, как и все, что связано с войной", – подчеркнул он.

Гингрич сказал, что рост антисемитизма в Соединенных Штатах и Европе является "одной из вещей, которая больше всего беспокоит".


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