08.07 16:16 MIGnews.com

Арабский депутат призвал бойкотировать Израиль

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Арабо-израильский член Кнессета Юсеф Джабарин призвал к бойкоту Израиля, выступая на конференции "Palestine Expo" в минувшие выходные.Лондонская конференция, которая проходила с 6 по 7 июля, была крупнейшей в своем роде в Европе. Она была посвящена палестинской культуре, истории и искусстве, сообщается на ее веб-сайте."У международного сообщества есть все инструменты для борьбы с военными преступлениями – бойкотировать поселенцев, бойкотировать продукцию, поступающую из поселений, бойкотировать международные компании", – сказал Джабарин на конференции."Необходима более массовая мобилизация наших людей на местах, в Газе, но и на Западном берегу", – продолжил Джабарин. "[Израиль] точно такой же, как южноафриканский бантустан. И это сочетание апартеида и оккупации".Также из его уст прозвучали более громкие слова: "Пока Израиль и израильтяне не наказаны и не платят за оккупацию, за их преступления, не ожидайте никаких изменений".