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Россия вскоре доставит системы ПРО С-400 в Турцию 08.07 15:31   MIGnews.com

Россия вскоре доставит системы ПРО С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 в настоящее время готовятся к доставке в Турцию. Выступая перед журналистами, Эрдоган, однако, не сказал, когда Турция получит новое вооружение и где оно будет развернуто.

"Подготовка к поездке, загрузка (С-400) продолжается... С-400 прибудет по воздуху. Пусть это будет выгодно для нашей страны, нашего региона и особенно для всего мира", – сказал Эрдоган.

Этот шаг вероятнее всего накалит отношения Турции и США, которые неоднократно грозились санкциями и отменой продаж своих сверхзвуковых истребителей F-35. Американские официальные лица призвали Турцию купить вместо этого систему ПРО Patriot американского производства, но Эрдоган отказался отступить от сделки С-400.


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