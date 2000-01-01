08.07 17:15 MIGnews.com

Вооруженные силы Турции “перекрыли” сирийский Идлиб

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По сообщению regnum.ru, вероятность эпизодических боевых столкновения между турецкими и сирийскими подразделениями очень высока. Она еще больше возрастет по мере повышения результативности действий Сирийской арабской армии против джихадистов.В настоящее время наступательные операции Сирийской арабской армии приостановлены. Продолжается воздушная компания со стороны российской и сирийской авиации, а также ракетно-артиллерийские обстрелы позиций джихадистов.1 июля появилась информация, что Россия, Иран и Турция в июле 2019 года проведут саммит в рамках астанинского формата урегулирования кризиса в Сирии. Очевидно, что будет обсуждаться судьба Большого Идлиба.Позиция Турции ясно видна уже сегодня как по заявлениям официальных лиц, так и действиям турецких военных. 4 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT отметил важность Идлиба с политической и гуманитарной точек зрения и подчеркнул, что с атаками на этот район необходимо покончить. Он также добавил, что “России необходимо держать под контролем силы режима [Башара Асада] и не допускать их атак на турецкие военные объекты в Идлибе”.Отметим, что на начало мая 2019 года численность исламистов в зоне Большого Идлиба генеральным штабом ВС РФ оценивалась в 40−45 тысяч человек. Наиболее вероятным сценарием развития событий будет военная операция Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ на линии соприкосновения с силами исламистов, направленная на методичное “перемалывание” их военного потенциала, в том числе с нанесением ударов с воздуха в глубине территории Идлиба. С учетом численности боевиков, их оснащенности, явной и скрытой поддержке со стороны Турции, операция может занять длительное время.Вооруженные силы Турции будут препятствовать продвижению сирийских военных вглубь Идлиба. Поэтому вероятность эпизодических боевых столкновения между турецкими и сирийскими подразделениями очень высока. Она еще больше возрастет по мере повышения результативности действий Сирийской арабской армии против джихадистов.Обозреватели считают, что Россия со своей стороны будет прилагать усилия, чтобы эти короткие стычки не перешли в полномасштабные боевые действия. Полностью исключить риск военного противостояния Турции и Сирии возможно только при условии вывода турецких войск с сирийской территории.