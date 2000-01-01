08.07 15:09 MIGnews.com
Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран обсудили Иран, Сирию и вопросы двустороннего сотрудничества.
Президент Путин пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.
Премьер-министр Нетаниягу выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.
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