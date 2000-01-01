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Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 08.07 15:09   MIGnews.com

Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран обсудили Иран, Сирию и вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Путин пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.

Премьер-министр Нетаниягу выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.


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