08.07 15:09 MIGnews.com

Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Лидеры двух стран обсудили Иран, Сирию и вопросы двустороннего сотрудничества.Президент Путин пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.Премьер-министр Нетаниягу выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.